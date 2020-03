Tunisie : Décès de Hamed Karoui

Hamed Karoui, ancien premier ministre, est décédé ce vendredi 27 mars 2020 à l’âge de 92 ans, rapporte Mosaique fm.

Le défunt a occupé le poste de premier ministre de 1989 à 1999. Originaire de Sousse et médecin de formation, Hamed Karoui a occupé aussi le poste de vice-président du parlement et directeur du RCD déchu en plus du poste de ministre de la Jeunesse et des sports.

Hamed Karoui a été aussi militant au sein du nouveau parti destourien libre et il a aussi fondé juste après la révolution le Parti destourien libre en 2013.

Que Dieu le tout puissant lui accorde sa miséricorde et l’accueille dans son éternel Paradis.