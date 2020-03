Tunisie- Emploi: Il faut s’attendre à un choc sévère causé par le coronavirus !

Avec la crise sanitaire actuelle que connaît la Tunisie comme tous les pays et liée au coronavirus, de nombreux Tunisiens risquent sans doute de perdre leur travail. L’économie tunisienne est en prpoe à des perturbations importantes causées par ce dangereux virus qui ne cesse de se propager d’un jour à l’autre et à grande vitesse. Donc l’impact pourrait être significativement plus faible si une réponse coordonnée à l’échelle internationale se mettait en place pour soutenir l’économie et l’emploi en Tunisie !

L’expert économique et ancien ministre, Hakim Ben Hammouda a indiqué qu’une étude a été effectuée pour avoir une meilleure idée sur l’impact et les retombées de l’épidémie du Coronavirus en Tunisie.

Sur le plan économique, l’expert a estimé dans une interview accordée à Express fm que les pertes au niveau du PIB peuvent aller de 2 à 6 milliards de dinars, et ce si la crise est extrême alors qu’au niveau social, le taux du chômage pourra augmenter de 1,53 à 4,15%

Hakim Ben Hammouda a ajouté que la même étude a mis au point un « programme de salut national » tout en affirmant que les décisions du gouvernement sont importantes mais certaines d’entre elles peuvent êtres revues dans le sens de la consolidation surtout que les entreprises souffrent, aujourd’hui, d’un problème de liquidités sans oublier que les déclarations annuelles, revues pour le 24 mars 2020 et reportées pour le mois de mai, auraient dû l’être pour six mois.

Et de préciser encore que la participation des entreprises à la CNSS a été reportée concernant le 2ème trimestre, mais on n’a pas évoqué le 1er trimestre tout en appelant à la nécessité de préparer une Loi de finances rectificative et non pas complémentaire qui comprendrait les grandes orientations pour faire face à la crise avant de passer à l’étape de la mobilisation des revenus.

Il a achevé son intervention par annoncer que 70 experts économiques tunisiens mettent leur expérience et leurs relations à la disposition de l’Etat pour en bénéficier.

300 MDT pour aider les travailleurs et les entreprises

Depuis quelques jours, le gouvernement a annoncé qu’il a mis en place une ligne de financement d’une valeur de 300 millions de dinars sous forme d’aides aux travailleurs et aux entreprises afin d’assurer leur pérennité, indique un communiqué publié dimanche par le ministère des Affaires sociales.

Cette ligne de financement sera consacrée à la prise en charge des travailleurs en cas de fermeture de l’entreprise ou de chômage technique en leur accordant une aide sociale selon une procédure simple qui sera définie ultérieurement.

Elle permettra également d’aider les entreprises à reporter le payement des cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale du deuxième trimestre de l’année 2020 et ce pour une période de 3 mois à condition de préserver les postes d’emploi.

Le gouvernement a encore assuré que des mécanismes de suivi seront mis en place pour l’application de ces mesures, notamment à travers la création d’un comité au niveau de la présidence du gouvernement et des cellules de veille à l’échelle locale et régionale.

Dans le même ordre d’idée, l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat a fait savoir, il ya quelques jours que les entreprises nationales sont fortement touchées par la propagation du coronavirus, étant donné que nous échanges commerciaux se font à 75% avec l’Union Européenne qui traverse une crise sanitaire et économique sans précédent.

Des entreprises diminuent leurs effectifs !

Le vice-président de l’UTICA, Hichem Elloumi a récemment assuré à la TAP que « nous sommes en train de recevoir des annulations de commandes et rencontrons des problèmes de paiement au niveau du secteur exportateur. Pour ce qui est des importations, nous avons de grandes difficultés à acquérir certaines matières premières nécessaires à l’activité des entreprises. Tout cela engendre une forte baisse de l’activité de plusieurs entreprises et des problèmes sévères de trésorerie. Et nous commençons à voir des entreprises qui diminuent leurs effectifs (mise en chômage partiel). Certaines envisagement même, de fermer leurs portes pendant des semaines “, s’alarme-t-il.

Il a précisé que « face à cette crise extrêmement sévère, nous sommes en négociation avec le gouvernement pour le pousser à mettre en place des mesures de soutien et d’accompagnement aux entreprises ».

Hichem Elloumi a fait savoir que « nous estimons nécessaire d’envisager un soutien immédiat à la trésorerie des entreprises au risque d’avoir des faillites dans les prochains jours. A ce titre, nous proposons un report de plusieurs mois des cotisations sociales et des engagements fiscaux… ».