Tunisie-Europe-Investissement: La cheffe du gouvernement s’entretient avec le vice-président de la BEI

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzeri, s’est entretenu, mercredi, 30 avril 2025, au Palais du gouvernement à la Kasbah, avec le vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Loannis Tsakiris, qui effectue actuellement une visite officielle en Tunisie.

Ont assisté à l’entretien le chef de la section coopération à la délégation de l’Union européenne en Tunisie, Tom Ashwanden, le directeur du bureau de la BEI en Tunisie, Jean-Luc Revéreault, et la cheffe de la division du secteur public à la BEI, Kristina Knapińska.

Citée dans un communiqué, de la présidence du gouvernement, la cheffe du gouvernement a salué l’excellence des relations de coopération entre la Tunisie et la BEI, lesquelles remontent à 1979.

« La BEI est un partenaire important pour la Tunisie. La banque a contribué à la réalisation de 138 projets dans plusieurs domaines tels que l’infrastructure, le transport, la mobilité urbaine, l’énergie et l’éducation », a-t-elle dit, faisant état de la volonté de la Tunisie à développer davantage cette « coopération fructueuse ».

Elle s’est également félicitée de la signature, à l’occasion de cette visite, d’un ensemble d’accords entre la Tunisie et la BEI dans plusieurs domaines, rappelant les grands projets que l’Etat projette de réaliser dans les domaines du transport ferroviaire, de l’éducation, de la santé et des énergies renouvelables.

La cheffe du gouvernement est revenu, à ce sujet, sur le nouveau modèle de développement que la Tunisie est en train de mettre en place, lequel est basé sur une approche partant du local jusqu’au national. Le plan de développement 2026-2030 sera élaboré sur la base de cette nouvelle approche, a-t-elle fait savoir.

Pour sa part, le vice-président de la BEI Loannis Tsakiris, a salué l’excellente coopération entre la Tunisie et la BEI, soulignant la volonté de la banque européenne de soutenir et de développer ce partenariat et sa prédisposition « à contribuer au financement de plusieurs projets futurs en Tunisie, dans les domaines prioritaires qui seront définis par l’État tunisien conformément à sa stratégie et à sa vision ».

