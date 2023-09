Tunisie-Guinée: Examen des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le secteur de la santé

Une séance de travail tenue jeudi entre le ministre de la santé Ali Mrabet et l’ambassadrice de Guinée en Tunisie, Gertridus Nsang Ndong Nsuga, a été axée sur l’examen des moyens de renforcer la coopération bilatérale. La réunion a permis également d’examiner les moyens permettant de relancer les conventions de coopération dans les domaines de la formation des médecins spécialistes et des cadres paramédicaux ainsi que de profiter de l’expérience tunisienne dans le secteur de la pharmacie. Mrabet a également souligné l’importance de renforcer la coopération bilatérale dans différentes spécialités médicales dont la cardiologie et les maladies cancéreuses ainsi que l’industrie pharmaceutique.

