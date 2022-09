Tunisie: Jalel Kadri dévoile une liste de 29 joueurs pour les confontations en amical avec le Brésil et les Comores

Le sélectionneur national, Jalel Kadri, a dévoilé mardi la liste des joueurs convoqués pour les deux rencontres amicales, en date du 22 et 27 septembre en cours, avec respectivement les îles Comores et le Brésil, dans le cadre de la préparation des aigles de Carthage pour le mondial du Qatar 2022.

La liste tunisienne compte 29 joueurs dont deux nouveaux venus, à savoir, Cheim Jebali de l’Olympique lyonnais (L1 France) et Seifallah Letaief, pensionnaire du club de Basel Fc en Suisse.

Lors d’une conférence de presse donnée mardi, Kadri a expliqué que les critères de sélection sont principalement l’état de forme et le rendement des joueurs, tout en tenant compte de la stratégie de la FTF s’agissant de la démarche pour le rajeunissement du groupe.

Selon lui, trois séances d’entraînement seront au programme des aigles de Carthage, les 15, 16 et 17 septembre en cours avant le départ vers la France, dimanche prochain.

ET le sélectionneur de souligner l’importance des prochains tests amicaux devant le Brésil et les Îles Comores, affirmant que la plus grande difficulté dans le choix des joueurs réside dans l’absence du rythme des compétitions pour certains joueurs notamment les locaux vu que le championnat de la Ligue 1 n’a pas encore commencé.

« Les internationaux évoluant en Europe comptent déjà une dizaine de matchs à leur actif, tandis que d’autres au Golfe ne comptent que 3 et 4 voire 5 matchs officiels », a-t-il lancé.

Pour Jalel Kadri, la confrontation avec le Brésil requiert à la plus grande importante étant donné que Neymar et compagnie développe un style de jeu semblable à celui des bleus de France, qui figurent parmi les adversaires directs de la Tunisie dans le Groupe D lors du mondial.

S’agissant d’éventuels contacts en cours pour programmer des matchs amicaux avec des sélections dont le style de jeu s’apparente à celui du Danemark ou de l’Australie, Kadri a assuré qu’il est difficile actuellement d’y parvenir en raison des engagements des internationaux avec leurs clubs européens.

Voici la liste des joueurs convoqués:

Gardiens : Béchir Ben Saïd, Aymen Dahmen, Sedki Debchi

Défenseurs : Dylan Bronn, Mohamed Dräger, Nader Ghandri, Hamza Mathlouthi, Bilel Ifa, Omar Rekik, Montassar Talbi, Ali Abdi, Rami Kaib, Ali Maâloul, Mortadha Ben Ouannes

Milieux : Ghaylène Chaâlali, Chaïm Djebali, Saifeddine Al-Khaoui, Aïssa Laïdouni, Hannibal Mejbri, Ferjani Sassi, Ellyès Skhiri, Anis Ben Slimane

Attaquants : Wahbi Khazri, Saifallah Letaief, Youssef Msakni, Naïm Sliti, Seifeddine Jaziri, Issam Jebali et Taha Yassine Khénissi.