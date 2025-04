Tunisie-Japon : Examen des moyens de promouvoir les relations bilatérales

Le ministre de l’économie et de la planification, Samir Abdelhafidh s’est entretenu, lundi, avec l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Takeshi Osuga.

L’entretien a été l’occasion de discuter des perspectives de la coopération financière et technique entre les deux pays et de passer en revue l’état d’avancement de la réalisation des projets financés par le Japon.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évoqué nombre de questions d’intérêt commun, notamment, les moyens de promouvoir les relations bilatérales au plus haut palier et mis l’accent sur la nécessité de parachever l’élaboration d’un accord en vue de la protection et de la promotion de l’investissement entre les deux pays.

Selon un communiqué du département, les deux parties ont également souligné la nécessité d’œuvrer à garantir la réussite des prochaines échéances, dont en particulier, la participation de la Tunisie à la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9).