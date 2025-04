Tunisie-Jordanie : La coopération parlementaire et électorale au cœur des discussions

La Tunisie et la Jordanie ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération politique et parlementaire lors d’une réunion tenue ce mercredi au siège du Conseil national des régions et des districts à Tunis. Cette rencontre a réuni le président du Conseil, Imed Derbali, avec le président de la Commission électorale indépendante de Jordanie (IEC), Moussa Al-Maaytah, le directeur des projets et de la coopération internationale à l’IEC, Ali Abou-Jamous, ainsi que l’ambassadeur de Jordanie à Tunis, Abdallah Suliman Abou Romman.

Les discussions ont porté sur les processus de réforme politique dans les deux pays, notamment leurs expériences parlementaires respectives, ainsi que sur la nécessité d’une coordination accrue face aux défis régionaux et internationaux. Derbali a souligné l’engagement de la Tunisie en faveur d’une démocratie inclusive, conforme aux principes de la Constitution de 2022.

Il a réitéré l’appel de la Tunisie à mettre fin à « l’agression brutale » contre les civils dans les territoires palestiniens occupés, insistant sur la nécessité d’établir un État palestinien indépendant avec Al-Qods comme capitale.

De son côté, Al-Maaytah s’est félicité de l’évolution de la coopération tuniso-jordanienne, soulignant les similitudes entre leurs expériences démocratiques, malgré les défis sécuritaires et politiques régionaux.

Étaient également présents à cette réunion le vice-présidente du Conseil, Zakaria Maaroufi, ainsi que plusieurs assesseurs et présidents de commissions.