Tunisie: Khemiri et Zemzemi prennent part à la séance d’entrainement des Aigles de Carthage

Les jouerus Jasser Khemiri et Moatez Zemzami ont pris part à ‘l’entraînement de la sélection Tunisienne de football, mercredi soir au stade d’Al Okla, en préparation au deuxième match face à la Syrie, vendredi à partir de 20h00 au Stade Al Bayt, pour le compte de la deuxième journée du groupe B de la Coupe Arabe de la Fifa,

Khemiri, défenseur central du club américain San Antonio et Zemzemi, milieu de terrain de Niort (ligue 2 française) rappelle-t-on, qi ont été convoqués par le staff technique pour remplacer respectivement Aymen Abdennour et Anis Bene Slimane. Jasser Khemiri et Moetaz Zemzemi, ont rejoint le groupe dans mercredi à Doha.

Lors de la séance d’entraînement qui s’est déroulée à huis clos, le sélectionneur Mondher Kebaier apartagé les joueurs et les ceux qui ont disputé mardi le match contre la Mauritanie (5-1) ont été soumis a à décrassage tandis que le deuxième groupe ont effectué une séance d’entrainement ordinaire.

De leur coté les joueurs Ali Maaloul et Yassine Chikhaoui qui souffrent d’une blessure musculaire ont été soumis à des examens médicaux mercredi matin et devront en passer d’autres.