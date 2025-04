Tunisie : la Garde nationale saisit 1,2 million de comprimés d’ecstasy dans une opération record

Les unités de la Garde nationale ont démantelé un réseau international de trafic de stupéfiants et saisi plus de 1,2 million de comprimés d’ecstasy, dont la valeur dépasse les 40 millions de dinars (environ 12 millions d’euros), ainsi que des voitures de luxe et des sommes d’argent, a annoncé le porte-parole de la Garde nationale, Houssem Eddine Jebabli.

Lors d’un point presse ce samedi au siège de la Direction générale à l’Aouina, Jebabli a qualifié cette opération de « plus importante saisie de stupéfiants dans l’histoire de la Tunisie et l’une des plus significatives à l’échelle mondiale ».

Plusieurs suspects, tous de nationalité tunisienne avaient été arrêtés et que l’enquête se poursuivait pour déterminer l’étendue du réseau. L’intervention, menée sur la base de renseignements précis, a permis de déjouer un projet de distribution de drogues dans les milieux éducatifs, juvéniles et estudiantins..

Coordonnée depuis la délégation de Nabeul, cette opération conjointe a nécessité quatre mois de préparatifs avant les interpellations et les saisies. Une enquête judiciaire a été ouverte pour trafic, intermédiation, distribution de drogues et blanchiment d’argent.

Le porte-parole de la Garde nationale a souligné l’importance de cette saisie, équivalente à celles réalisées en une année entière dans certains pays. Il a également évoqué une possible implication internationale, tout en confirmant une coopération continue avec les autorités étrangères.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le crime organisé et la guerre contre les stupéfiants annoncée par le président de la République, Kaïs Saïed.