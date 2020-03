Tunisie : Le Cetime fait peau neuve !

Le Centre technique des industries mécaniques et électriques (CETIME) a vocation à soutenir et à encadrer les entreprises industrielles qui sont pour la plupart exportatrices. Le Cetime s’emploie à s’adapter aux nouvelles orientations industrielles aussi bien sur le marché extérieur qu’à l’échelle locale. C’est là l’une des missions auxquelles s’attèlent Amel Ben Farhat, directrice générale du centre depuis son arrivée, il ya un an , à la tête du Cetime. Elle s’en explique dans l’interview que voici :

1. Quelles sont les principales missions et activités du centre technique des industries mécaniques et électriques ?

Le CETIME est le partenaire technique des entreprises industrielles d’une manière générale et des entreprises du secteur mécanique, électrique et électronique en particulier. Il appuie les entreprises industrielles auxquelles il offre des prestations d’expertise et de conseil, des prestations d’accompagnement, des prestations de formation, des prestations d’analyses et essais et des missions d’études sectorielles et stratégiques. Le CETIME offre aussi un service de veille économique et sectorielle aux entreprises.

2. Le Cetime participe ces jours à la première édition du salon Elek Ener 2020, quel est l’objectif escompté à travers cette participation ?

Au égard à son rôle de partenaire, le CETIME ne peut qu’être présent au salon ELEK ENER. C’est une opportunité de mise en relation avec des nouveaux clients, un contexte propice pour présenter ses nouvelles offres de prestation et ses nouveaux moyens technologiques. Il contribue aussi à l’animation du salon par la présentation de conférences sur des thématiques up- to- date , fort utiles pour les visiteurs et les entreprises exposantes au salon .

3. Depuis votre arrivée à la tête du Cetime, avez-vous lancé de nouvelles approches et initiatives permettant de renforcer le rôle du centre dans le tissu électrique et mécanique ?

A mon arrivée, j’ai commencé par un diagnostic des points forts et des points faibles du CETIME, ainsi que les opportunités et les menaces du marché. J’ai procédé aussi à une enquête sur les besoins des entreprises dans les secteurs électriques, électroniques et mécaniques.

Ceci a été incontournable,pour que je puisse arrêter ma vision, recadrer les missions de CETIME et définir mes axes stratégiques. Ce travail de réflexion m’a permis d’établir un contrat objectif 2020-2022, qui va être le cadre de travail et d’investissement au CETIME pour une durée de trois ans. Ceci constitue la base d’un management par objectifs, impératif pour une bonne gouvernance.

Pouyr ce faire, nous avons mis en place une nouvelle politique commerciale et marketing, une politique de communication véhiculée à travers les divers canaux, qui va nous permettre une meilleure visibilité sur le marché. Nous avons aussi procédé à la refonte de notre système d’information dans l’objectif de préparer une transformation digitale et une meilleure aide à la prise de décision. Nous avons profité du salon pour dévoiler le nouveau logo de CETIME.

Ce changement véhicule le message fort : le CETIME évolue et se modernise pour mieux répondre aux besoins de ses clients.

4. Le centre organise des sessions de formation.En quoi consistent ces formations ( l’importance de ces sessions, la cible) ?

En matière de formation, le CETIME propose des actions de formation pour tous les secteurs industriels. Il propose une palette de thèmes et peut répondre à des besoins spécifiques et sur mesure des clients.

Les thèmes de formation qu’il propose revêtent des aspects pratiques, parce qu’ils intègrent l’utilisation des plateformes d’essais et des plateformes de simulation disponibles au CETIME. Nous formons dans des domaines transversaux qui intéressent toutes les entreprises industrielles : les techniques de soudage , les techniques de contrôles non destructifs , les techniques de maîtrise de l’énergie et de l’efficacité énergétique , les techniques d’amélioration de la productivité , les bonnes pratiques du Lean Manufacturing , du management de la qualité , de l’environnement et de la métrologie . Nous offrons aussi des formations techniques spécifiques aux secteurs électriques, électroniques et mécaniques.

5. Le Cetime entretient des relations de coopération avec des organisations internationales spécialisées, pourriez-vous nous donner plus de détails sur ce volet, sachant que vous-avez récemment reçu une délégation tchadienne au centre.

Le CETIME entretient des relations internationales aux trois niveaux suivants : dans le cadre des accords de coopération internationale, le CETIME gère des relations avec des institutions techniques dans plusieurs pays.

Ces relations ont permis un développement des compétences au niveau de CETIME et un transfert de savoir-faire. Ces relations concernent notamment la France, le Canada, l’Allemagne et la Belgique.

En parallèle, le CETIME est présent dans les instances internationales en relation avec ses domaines de compétence .Il représente la Tunisie à l’Institut International de Soudage, IIW et est désigné le Centre de Formation Habilité à Certifier des personnes en matière de Contrôles non Destructifs, pour les pays francophones, par l’Agence Internationale de l’Energie Atomique, AIEA . Par ailleurs, et dans le cadre de sa politique d’ouverture à l’internationale, le CETIME reçoit souvent des délégations africaines et arabes en vue d’établir des opportunités d’exportation de ses prestations et de son savoir-faire.

6. Quelles sont les futures perspectives du centre?

Le centre continuera à évoluer selon les besoins du secteur industriel et à s’ouvrir encore plus sur les opportunités d’exportation de son savoir-faire.