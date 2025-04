L’Institut national de la météorologie a indiqué que le temps sera partiellement nuageux, ce mercredi 23 avril 2025, avec des pluies éparses et provisoirement orageuses.

Les températures seront en hausse et seront comprises entre 15 et 19 degrés dans le Nord et entre 20 et 24 dans le reste des régions.

Le vent soufflera fort près des côtes et sera faible à modéré ailleurs, alors que la mer sera peu agitée, a précisé l’INM.