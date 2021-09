Tunisie: Les extrêmes de droite et de gauche existent depuis toujours dans les universités, affirme Moncef Ben Salem

Une table ronde organisée, samedi à la Maison de l’Utica, sur le thème « culture de la démocratie et développement économique en Tunisie : perspectives de la coopération avec l’Union Européen », a vu la participation du ministre de l’Enseignement supérieur, l’ambassadeur de l’Union européenne, et de Giuseppe Papaleo, Président de L’IAESM, l’institut des Etudes Méditerranéennes de ROME venu spécialement de la capitale italienne. Ce plateau, cependant, a dû officier dans l’indifférence- générale, puisque la salle de réunion était quasiment vide, le sujet n’ayant visiblement pas soulevé l’enthousiasme des adhérents de l’organisation patronale.

Dans le même contexte, les journalistes de différents médias ont exprimé leur mécontentement pour un retard de deux heures mis par les panélistes pour se manifester, et ont boycotté la rencontre. C’est la deuxième fois que ce désagrément intervient en l’espace d’une semaine.

« Nous sommes vraiment très déçus, car ce phénomène du non-respect à l’égard des journalistes se répète de plus en plus non seulement pour cette rencontre mais aussi au niveau de différentes institutions et ministères. La présence des hauts responsables tunisiens est très timide, voire inexistante, et ceci ne donne pas une reluisante image du pays, reflétant une attitude de manque de déférence à l’égard des hôtes étrangers » , ont déclaré en substance maints participants et journalistes.

Il n’en demeure pas moins que, lors de cette rencontre, Moncef Ben Salem, ministre de l’Enseignement supérieur, a déclaré « qu’il est primordial de plaider pour une université neutre et indépendante. L’université doit être la source du savoir et de la science et elle doit pouvoir se démarquer clairement du pouvoir. »

Il a, en outre, affirmé que tous les parties concernées sont appelées à veiller sur une université véhiculant la culture de la citoyenneté et faisant prévaloir l’intérêt général sur le particulier en cette phase délicate de transition démocratique.

S’agissant des derniers incidents survenus dans plusieurs universités à savoir à Sousse, Tunis, sur la polémique du Niqab , le ministre a précisé que les extrêmes de droite et de gauche existent depuis longtemps dans les universités.

Nadia Ben Tamansourt