Tunisie : Les températures atteignent 36 degrés dans l’extrême sud

Le temps sera parfois nuageux avec pluies isolées sur l’extrême nord. Ces pluies intéresseront progressivement les autres régions du nord et localement le centre l’après-midi, prenant temporairement un caractère orageux, ce mardi 28 avril 2020.

Le vent soufflera de secteur Sud faible à modéré de 15 à 30 km/h puis de secteur Est se renforçant relativement en fin de journée sur le sud.

La mer sera peu agitée à agitée dans le golfe de Gabès.

Les températures maximales seront comprises entre 18 et 23 degrés dans le nord et les hauteurs, entre 27 et 34 degrés ailleurs et atteignent 36 degrés dans l’extrême sud.