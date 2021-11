Tunisie-Libye: Gage de crédibilité, «il est très rare que des marchandises importées de Tunisie soient détruites»

Le secrétaire général de la Chambre économique tuniso-libyenne, Ali Dhawadi, a affirmé que tous les produits et marchandises qui sont exportés vers la Libye sont soumis à un rigoureux contrôle de la part des services compétents, que ce soit au niveau du laboratoire central du ministère du Commerce ou à celui des services du ministère de la Santé. Par la suite, un certificat est délivré à cette fin prouvant qu’ils ne contiennent pas de matières cancérigènes ou radioactives.

- Publicité-

Dhawadi a affirmé dans une déclaration à Africanmanager ar, ce mardi 16 novembre 2021, qu’il existe un accord entre la Tunisie et la Libye relatif au certificat de conformité avec les spécifications relatives à tous les produits tunisiens importés et exportés vers et depuis le marché libyen. Il a également ajouté que ce certificat signifie que le produit soit conforme au cahier des charges sans qu’il ne soit nécessaire de le soumettre à une analyse.

« Cependant, dans certains cas où il y aurait des soupçons pesant sur un produit déterminé, l’organisme de contrôle en Libye le soumet à une analyse pour vérifier sa sécurité et sa conformité, et si effectivement il est établi qu’il enfreint les normes, il sera détruit et l’exportateur en sera informé », souligne Ali Dhawadi.

Des pratiques ordinaires

Dans ce contexte, il a fait remarquer que « le processus de destruction est de l’ordre des pratiques normales et naturelles», affirmant qu’ « il très rare que des denrées ou des biens tunisiens soient détruits, comme le constate l’Autorité de contrôle libyenne dans son bulletin hebdomadaire qui comprend une liste des matériaux qui ont été détruits, mais rarement des produits tunisiens, contrairement à d’autres pays, dont les produits sont régulièrement détruits ».

« Nous traitons avec la Libye à l’enseigne d’une grande crédibilité, et nous tenons à nous assurer que tous nos produits sont conformes aux normes », a déclaré le président de la chambre.

Toutefois, le Centre libyen de contrôle des aliments et des médicaments avait annoncé hier la destruction d’une cargaison de poivron rouge importé de Tunisie, précisant que la quantité de poivron est estimée à 5 tonnes et est entrée dans le pays par le poste-frontière de Ras Jedir, et soulignant que la cause de la destruction était due au fait que la cargaison de poivron était impropre à la consommation humaine.

12 mille camions libyens en Tunisie

Dans le même contexte, le p9résident de la Chambre a confirmé l’amélioration récente du rythme des exportations et des échanges entre la Tunisie et la Libye, notant que la Tunisie a accueilli, en deux mois, environ 12.000 camions libyens qui sont rentrés chargés de marchandises.

En fait, la Tunisie compte beaucoup sur le marché libyen pour une remarquable reprise économique après une année difficile pour l’économie nationale exacerbée par la crise sanitaire, qui a entraîné une baisse du taux de croissance de 8,8% et un déficit budgétaire de 40,11%.

La Libye est le deuxième partenaire économique de la Tunisie après l’Union européenne, avec un volume d’échanges dépassant les 500 millions de dollars.

Pour ce qui est des envois de fonds, ils s’élevaient à environ 60 millions de dinars tunisiens par mois émanant de près de 150 000 Tunisiens qui travaillaient en Libye avant 2010, mais les chiffres ont considérablement diminué au cours des 7 premiers mois de 2021.

Les échanges commerciaux se sont élevés à plus de 1,16 milliard de dinars tunisiens, répartis entre des exportations de 1 069 milliards de dinars tunisiens et des importations d’une valeur de 90,2 millions de dinars tunisiens.

Au demeurant, la Tunisie ambitionne de développer ses échanges avec la Libye afin de soutenir sa relance économique.