Tunisie-Mauritanie: la sélection nationale poursuit sa préparation

La sélection nationale de football poursuit sa préparation de son match amical face à son homologue mauritanienne, qui aura lieu vendredi 6 septembre au stade olympique de Radès à partir de 19h15, en vue des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations: Cameroun-2020.

Le groupe a effectué mercredi soir une séance d’entrainement au stade Chedly Zouiten de Tunis sous la direction du sélectionneur Mondher Kebaier, qui a réparti les joueurs en deux groupes qui ont été soumis à des exercices de placement sur le terrain et des exercices devant les buts. LA séance d’entrainement s’est achevée par un match d’application.

Les Aigles de Carthage achèveront jeudi, leur préparation avec une séance d’entrainement officielle au stade Olympique de Radès à partir de 17h00 qui abritera vendredi soir le match amical Tunisie -Mauritanie. L’arbitre sera l’arbitre égyptien Noureddine Ibrahim.

La sélection nationale disputera un deuxième match amical face à la Côte d’Ivoire le 10 septembre courant à Rouen (France).

De son coté, l’équipe mauritanienne a effectué mercredi sa troisième séance d’entrainement sur la pelouse annexe du Stade olympique de Radès. Pour cette séance, le sélectionneur Corentin Martins avait à sa disposition un groupe au complet avec la participation des derniers arrivants, Ibréhima Coulibaly (Grenoble) et Yassin Cheikh El Wely (FC Nouadhibou) convoqué lundi pour remplacer Dialo Guidilèye, milieu de terrain du FUS Rabat, qui s’est blessé au tendon d’Achille et a déclaré forfait pour le match amical contre la Tunisie

La Mauritanie rappelle-t-on, qui avait disputé sa première Coupe d’Afrique des nation, avait tenu en échec la Tunisie (0-0) dans le dernier match du premier tour de la phase finale de la CAN-Egypte 2019 (groupe E). Un nul qui a qualifié les Aigles de Carthage en huitièmes de finale et a éliminé les Mourabitounes.