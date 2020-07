Tunisie : Nouveau programme d’aide d’urgence de l’UE pour les migrants

Dans le cadre de sa réponse globale à l’épidémie de coronavirus, l’Union Européenne, par l’intermédiaire de son Fonds d’affectation spéciale d’urgence pour l’Afrique (EUTF), a adopté un nouveau programme d’assistance pour protéger les migrants, stabiliser les communautés locales et répondre à la COVID-19 en Afrique du Nord. Cette enveloppe comprend 80 millions d’euros de nouveaux fonds ainsi que 30 millions d’euros réaffectés d’actions non contractuelles dans le cadre du FUA.

En Tunisie, deux nouveaux programmes renforceront le soutien aux migrants et aux groupes les plus vulnérables, qui pourraient être particulièrement touchés par la crise actuelle.

D’abord un programme de gouvernance et de protection d’un montant de 9,3 millions d’euros visant à fournir des prestations de protection aux migrants vulnérables, à améliorer l’accès aux services de santé ainsi qu’à continuer à soutenir la gouvernance des migrations et le service de réintégration des rapatriés dirigé par les Tunisiens et hébergé par l’Office des Tunisiens à l’étranger (OTE).

Ensuite, un programme de mobilité des compétences de 5 millions d’euros, basé sur deux accords bilatéraux de mobilité entre la France et la Tunisie, pour les jeunes professionnels et les travailleurs saisonniers, basé sur le principe de la mobilité circulaire et permettant aux travailleurs d’acquérir les compétences nécessaires dans le pays d’origine.