Tunisie-OIM: Evacuation de 173 migrants subsahariens

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé l’achèvement des opérations d’évacuation de 173 migrants en situation irrégulière de nationalité béninoise le mardi 28 mai 2024, à destination de Cotonou, la capitale du Bénin.

Parmi ces migrants se trouvaient 14 familles. L’OIM a précisé que cette évacuation s’inscrivait dans le cadre de la facilitation du retour volontaire, sûr et digne de ces migrants présents illégalement sur le sol tunisien. Avant leur départ, ils ont bénéficié de diverses aides, telles que le soutien social et médical, des services d’hébergement, des produits d’hygiène, des articles pour enfants, des bons alimentaires et des vêtements. À leur arrivée dans leur pays d’origine, ils bénéficieront également d’un ensemble de mesures de réinsertion.