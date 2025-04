La 4ème revue des politiques commerciales de la Tunisie avec l’OMC pour faire le point

La quatrième revue des politiques commerciales de la Tunisie avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a été au centre de la réunion du Comité national chargé des relations avec l’OMC tenue, jeudi, au siège du ministère du Commerce et du Développement des exportations.

La date de la prochaine revue des politiques commerciales de la Tunisie avec l’OMC a été fixée pour la période du 25 au 27 novembre 2025. Il s’agit de la quatrième revue depuis l’adhésion de la Tunisie à l’OMC, après celles effectuées en 1995, 2005 et 2016.

La réunion a permis, selon un communiqué du ministère du Commerce, de faire le point sur l’état d’avancement de la revue des politiques commerciales du pays, en mettant l’accent sur les réformes et les orientations stratégiques de l’Etat au niveau des différents ministères et structures administratives concernés. Lesquelles orientations seront incluses dans le rapport gouvernemental qui sera présenté à la réunion de revue prévue en novembre 2025 à Genève.

Ces réformes portent, notamment, sur la simplification des procédures administratives, l’avancement de la numérisation pour renforcer la transparence, le renforcement des droits de propriété intellectuelle à travers l’élaboration d’une stratégie nationale dédiée, ainsi que sur les mesures prises par l’Etat pour améliorer le climat des affaires.

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid a, à cette occasion, souligné la nécessité de conjuguer les efforts, d’unifier les positions et de faire preuve d’engagement pour assurer le succès de ce rendez-vous, qui représente le cadre le plus approprié pour envoyer des signaux positifs sur l’engagement de la Tunisie dans un processus de réforme sérieux et continu dans tous les domaines économiques, appelant à respecter les délais convenus avec le Secrétariat de l’OMC.

Il a affirmé que la Tunisie tiendra compte de toutes les observations et questions soulevées par les États membres, tout en plaçant l’intérêt national au-dessus de toute autre considération.

