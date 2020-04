Tunisie-Portugal: Accord sur le besoin d’une nouvelle approche internationale pour faire face au Covid-19

Le président de la République Kais Saied s’est entretenu mercredi par téléphone avec le président du Portugal Marcelo Rebelo De Sousa des moyens de traiter différemment et moyennant une nouvelle approche les questions internationales.

Le président portugais a salué l’initiative du président Saied de recourir au Conseil de sécurité des Nations unies, estimant que les questions qui concernent l’humanité ne peuvent être résolues que dans le cadre des institutions conventionnelles.

De son côté, Kais Saied a fait observer que plusieurs notions et instruments juridiques qui étaient en vigueur pendant des siècles, sont aujourd’hui dépassés par les événements. Les peuples se sont rapprochés et aspirent aux mêmes objectifs et partagent les mêmes valeurs. La question du confinement et de la fermeture des frontières et autres mesures préventives restent provisoires, a-t-il relevé. La solution réside dans l’entraide et la coopération entre les nations et les peuples, a-t-il préconisé.

Le président Marcelo Rebelo De Sousa s’est du convaincu du besoin de développer les institutions onusiennes pour mieux les adapter à cette nouvelle étape de l’histoire de l’humanité entière.