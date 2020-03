Tunisie : Une pénurie des médicaments tourmente les Tunisiens!

De nombreux Tunisiens ont exprimé sur les réseaux sociaux leur grand souci suite l’enregistrement d’un grand manque de médicaments dans plusieurs gouvernorats et qui ne finit pas de susciter des remous auprès des patients.C’est devenu le tourment numéro un des malades en Tunisie. Il rimait plutôt avec soucis et longues files d’attente en pharmacie pour récupérer, ou pas, une boîte de médicaments pour traiter l’hypertension, le diabète et même des petits bobos du quotidien, à charge pour le gouvernement de prendre ses responsabilités …

Si cette difficulté venait àperdurer, elle dégénérerait sans doute en crise pour déboucher sur une catastrophe sanitaire et sociale qui achèvera ce qui reste du moral des Tunisiens, déjà fragilisé par la propagation de coronavirus. Rappelons que la crise n’a en effet pas été résolue depuis des mois et cela ne concerne pas uniquement les médicaments importés.

D’ailleurs le forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES) a appelé, jeudi, le ministère de la Santé à fournir les médicaments du traitement des maladies d’immunodéficience, en particulier celles contre le lupus, en pénurie dans les officines privées.

Le forum a mis en garde contre l’impact de la pénurie du médicament ” Plaquenil ” pour le traitement du Lupus sur la santé des malades, notamment face à la propagation du coronavirus qui menace leur vie en raison d’une baisse de leur immunité. Le FTDES a souligné la détérioration de l’état des patients, d’autant plus qu’ils n’ont pas pu se procurer le médicament depuis deux semaines, ce qui leur a causé de la fatigue, des douleurs osseuses et des éruptions cutanées.

Le Forum a appelé le ministre de la Santé à prendre des mesures pour fournir les médicaments en question dans les plus brefs délais, soulignant que les médicaments génériques disponibles dans les hôpitaux ne leur conviennent pas et peuvent leur causer des effets secondaires.

Aujourd’hui, la Tunisie est profondément préoccupée par la situation sanitaire qui prévaut dans le pays suite à la propagation rapide de coronavirus dans plusieurs gouvernorats du pays. L’essentiel, c’est de maîtriser la situation et préserver les vies des Tunisiens car ce virus se propage à une grande vitesse.Les autorités concernées se sont penchées depuis plusieurs semaines sur une série de mesures de prévention. Le ministre de la Santé Abdeltif Mekki a affirmé, ce jeudi 26 mars 2020, que la Tunisie possède une quantité suffisante de la chloroquine pour soigner 20 000 personnes infectées par le coronavirus.