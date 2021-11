Tunisie-Zambie : Les déclarations d’après-match

Déclarations des sélectionneurs de la Tunisie et de la Zambie à l’issue du match remporté par la Tunisie devant son homologue Zambienne 3-1, mardi soir au stade de Radès, pour le compte de la sixième et dernière journée du groupe B.

Mondher Kebaier (Sélectionneur de la Tunisie): « L’objectif est atteint. Il est vrai que nous avons perdu le match à ne pas perdre, mais nous avons tout de même gagner le match qu’il fallait gagner impérativement. Pour ce match il a fallu opérer dés changement et changer l’animation en optant pour une défense à trois afin de libérer les excentrés. En milieu de terrain aussi il y’a eu une nouvelle animation qui a eu pour effet de surprendre l’adversaire. En première mi-temps tout s’est enchaîné rapidement et je remercie les joueurs pour leur attitude et l’esprit avec lequel ils ont abordé ce match contre la Zambie quelques jours seulement après la défaite face la Guinée équatoriale. Mes joueurs ont montré leur force de caractère et surtout qu’ils avaient faim de jeu, de duels, d’agressivité et de victoire malgré le fait qu’ils soient contraints d’évoluer dans leur public alors qu’à chaque déplacement ils étaient confrontés à des adversaires épaulés par leurs supporters. Il faut dire que sur un parcours de quatorze matchs lors de ses qualification le bilan est positif avec onze victoires ».

Beston Chambeshi (sélectionneur de la Zambie): « Aujourd’hui nous nous sommes confrontés à un adversaire plus fort et mieux organisé que nous. Nous avons été malmenés en première période et d’ailleurs les tunisiens avaient scellé le sort du match dès la première mi-temps. En seconde période notre jeu s’est nettement amélioré et nous étions à maintes reprises proches de marquer un deuxième but et de se relancer dans le match, mais nous avons également été inquiétés par moment vu les espaces que nous avons laissés derrière. Bonne chance à la Tunisie pour la suite ».