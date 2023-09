Tunisiens et Allemands ensemble pour produire de l’hydrogène vert

L’hydrogène vert commence à gagner du terrain, suscitant de plus en plus d’intérêt. Il s’est déjà une place dans le débat public comme l’un des piliers de base de la décarbonation économique. Tous les pays semblent s’y intéresser de près et mettent en place les uns après les autres des stratégies dédiées à ce vecteur d’énergie pour faciliter la réalisation de l’objectif de la neutralité carbone.

Et, au regard de ses vastes ressources solaires et éoliennes, la Tunisie dispose d’un fort potentiel en matière de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables.

« L’énergie solaire pour la production de l’hydrogène vert en Tunisie » a été opportunément le thème phare d’un projet qui s’insère dans le cadre du programme de l’initiative pour l’Exportation de l’Energie en Tunisie « energy solutions- made in Germany » sous l’égide du ministère fédéral allemand de l’Economie et de la protection du climat (BMWK) organisé par la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) en coopération avec Renewables Academy (RENAC) AG.

Huit entreprises allemandes du domaine se sont rendues en Tunisie du 18 au 22 septembre 2023 avec un programme riche ayant pour objectif d’établir des contacts visant à d’éventuelles collaborations tuniso-allemandes.

Les participants ont pu mieux connaître les produits les plus pointus et les prestations les plus innovatrices dans ce domaine et ce, à travers une conférence d’experts qui a été l’occasion de donner la parole aux PME allemandes et aux acteurs majeurs du secteur de l’énergie en Tunisie, tels que le ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines , la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG), et la Chambre syndicale des intégrateurs en photovoltaïque « CSPV » dans le but d’échanger et de débattre avec un public de professionnels tunisiens.

Tisser de nouveaux liens

Plus de 40 réunions B2B individuels étaient programmées entre le 20 et le 22 septembre 2023 lors de ce voyage de la délégation allemande visant à nouer de nouveaux liens dans les relations tuniso-allemandes dans ce secteur, pour lui permettre de tirer un meilleur parti des échanges avec les partenaires tunisiens concernant leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine de l’énergie solaire.

Des pistes de collaboration vont être identifiées à l’issue des visites auprès des entreprises tunisiennes renforçant ainsi la devise que l’engagement, la compétence et la confiance sont la base d’un partenariat tuniso-allemand réussi, y compris dans le secteur des énergies renouvelables.

A noter que depuis 1979, l’AHK Tunisie œuvre pour la promotion des relations économiques tuniso-allemandes et soutient ses 1000 membres dans leurs activités internationales en tant qu’interlocuteur privilégié et représentant de l’économie allemande en Tunisie. En outre, les entreprises à participation allemande assurent plus de 90.000 postes d’emplois directs et des centaines de milliers d’emplois indirects en Tunisie. La Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie) fait partie du réseau mondial des Chambres de commerce allemandes à l’étranger (AHK) avec 150 sites dans 93 pays.