UA: Le Burkina, le Mali et la Guinée espèrent la levée de leur suspension

Le Conseil paix et sécurité de l’Union africaine (UA) se réunira pour décider d’une éventuelle levée de la suspension du Mali, du Burkina et de la Guinée. Aucune date sur cette réunion n’a été donnée à ce stade par l’UA, qui tient son 36e sommet ce week-end à Addis Abeba.

Le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, trois pays dirigés par des militaires suite à des coups d’Etat, avaient demandé, le 10 février, que soit levée leur suspension de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et de l’Union Africaine (UA).

Ces trois pays ont affirmé vouloir « mutualiser leurs efforts, et entreprendre des initiatives communes pour obtenir la levée des mesures de suspension et autres restrictions » prises par la Cédéao et l’UA, selon leur déclaration commune, rédigée à l’issue d’une rencontre de leurs ministres des Affaires étrangères à Ouagadougou.

Ils avaient été suspendus de ces deux organisations après les prises de pouvoir successives par des militaires en 2020, 2021 et 2022.

Les trois pays ne pourront pas participer ce week-end aux réunions de l’Union africaine. Ce sommet de l’organisation, qui réunit 55 pays, a pour objectif d’accélérer la mise en place de la zone de libre-échange.