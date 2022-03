UBCI, un Papier avec des perspectives prometteuses, selon T.V

La banque a publié au titre de l’exercice 2021 des indicateurs d’activité de bonne facture avec une croissance du PNB de 9 % à 263,2 MDT, une hausse notable de l’encours des dépôts de 16,7 % à plus de 3 milliards DT, et une progression de l’encours des crédits de 2,8 % à 2,6 milliards de DT.

La banque a changé de tour de table en MMars 2021 avec l’entrée du Groupe La Carte dans le capital à hauteur de 39 %. Cette opération s’est matérialisée par deux transactions de bloc, portant sur une enveloppe de 183,3 MDT et valorisant désormais l’UBCI à 470 MDT, un niveau de valorisation estimé « correct » par l’intermédiaire boursier T.V (Tunisie Valeurs).

Dans la rubrique des « Valeurs sous surveillance positive » ; sui lui consacre T.V, il est surtout recommandé de « conserver ce papier avec des perspectives positives », car « nous sommes convaincus que l’UBCI constitue une plateforme de rentabilité prometteuse sur le long terme avec des leviers de croissance présentement sous-exploités ».

Une banque qui impose sa rigueur, et qui reste stricte en provisionnement

Evoquant les points forts de cette banque dont le flottant en bourse dépasse de peu les 29 %, T.V met en exergue « une offre de produits et de services compétitive, qui continuera à profiter du partenariat avec le Groupe BNP Paribas dans les métiers de la banque et des nouvelles technologies (partenariat UBCI-BNP Paribas continuant après le désengagement du groupe français) ».

Toujours aussi encenseur, l’intermédiaire boursier ajoute que c’est « une banque qui a réussi à imposer sa rigueur comme exemple avec une base de clientèle saine et diversifiée (une qualité du portefeuille dans les standards les plus élevés du secteur, une politique de provisionnement stricte et « zéro » exposition au secteur du tourisme ».

Autre point fort, « une structure des dépôts dominée par les dépôts à vue (la plus forte à l’échelle du secteur: 58,3% en 2021) qui permet de préserver le coût des ressources et de maintenir un bon niveau de ratio de transformation réglementaire ».

Et en guise d’opportunités, TV pointe un potentiel de croissance dans les services financiers connexes (leasing et banque d’investissement). Mais aussi le fait que le Groupe La Carte dispose d’une plateforme de rentabilité prometteuse sur le long terme avec des leviers de croissance présentement sous-exploités:

1) optimisation de la productivité,

2) densification du réseau

3) un portefeuille de crédit sain qui permet d’assoir une politique commerciale plus dynamique et

4) développement des synergies autour de la bancassurance

Des faiblesses et des menaces, comme pour toutes les banques de la place

Mais T.V n’a pas été que de bon aloi. « Positionnée en bas du tableau, l’UBCI est restée timide au niveau de sa croissance : un réseau commercial réduit de 103 agences et des parts de marché qui stagnent (10ème rang dans le palmarès des dépôts avec une part de marché de 4%, à fin 2021) », dit encore T.V. Et ajoute même que « l’UBCI reste de loin la banque la moins productive du secteur privé, avec une solvabilité proche du seuil réglementaire », et estime que « la banque devrait investir dans son système d’information suite à la cession de 39 % du capital de l’UBCI par BNP Paribas ».

Dans la case « menaces », comme d’ailleurs pour beaucoup d’autres banques de la place, l’intermédiaire en bourse évoque un « renforcement de l’arsenal réglementaire par la BCT et la mise en application de nouvelles exigences règlementaires (risque opérationnel, risque de marché, fonds de garantie des dépôts, IFRS…), la crise de la Covid-19 et la dégradation subséquente de la conjoncture économique, notamment pour le secteur immobilier, devraient représenter une menace pour la qualité du portefeuille et partant pour la rentabilité, et enfin « une pression fiscale de plus en plus élevée sur les banques ».