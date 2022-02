Ukraine: 120 Tunisiens seront rapatriés, ce lundi, de Roumanie

Le rapatriement des Tunisiens bloqués en Ukraine est la priorité des priorités aujourd’hui, la priorité absolue, a affirmé, lundi, le directeur de la diplomatie générale et de l’information au sein du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Trabelsi, précisant que 630 sur un total de 1500 ressortissants tunisiens en Ukraine se sont inscrits pour revenir en Tunisie. Il a indiqué, dans le même contexte, sur Express fm, que 130 Tunisiens sont arrivés en Roumanie et 45 en Pologne en attendant qu’ils soient rapatriés en Tunisie.

Rassurant les familles tunisiennes, il a rappelé que le ministère des Affaires étrangères suit de près les opérations de rapatriement et qu’une cellule de crise a été créée pour assurer le rapatriement dans les meilleures conditions.

Ila aussi souligné que les ressortissants tunisiens en Ukraine ont été, à maintes reprises, appelés à s’organiser et que les opérations de rapatriement sont effectuées sous le contrôle et la protection de la police ukrainienne dans la mesure où la Tunisie n’a pas d’ambassade en Ukraine.

Et de poursuivre qu’il n’est pas facile d’arriver en Pologne ou en Roumanie à cause de l’exode des réfugiés ukraniens et la grande affluence aux frontières des pays voisins de l’Ukraine.

Il a signalé que ceux qui atteignent les points frontaliers peuvent solliciter de l’aide du ministère des affaires étrangères en appelant les deux numéros verts mis à leur disposition : 71136200 ou 71136201.

Ila précisé que la première opération de rapatriement des Tunisiens sera assurée par un avion militaire aujourd’hui, 28 février 2022, pour ramener 120 Tunisiens de la Roumanie.