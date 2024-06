Ukraine : Accord du G7 sur les actifs russes

Les dirigeants du G7 réunis en Italie jeudi 13 juin sont parvenus à un accord sur l’utilisation des actifs russes gelés pour aider l’Ukraine à hauteur de 50 milliards de dollars, a confirmé la cheffe du gouvernement italienne Giorgia Meloni. « Je vous confirme que nous sommes parvenus à un accord politique pour fournir un soutien financier supplémentaire à l’Ukraine d’environ 50 milliards de dollars d’ici la fin de l’année », a affirmé Giorgia Meloni, dont le pays préside le G7 cette année.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a salué un accord « historique », estimant qu’il envoie aussi « un signal clair » à Vladimir Poutine. Cet accord crée « la base pour que l’Ukraine puisse se procurer tout ce dont elle a besoin dans un avenir proche, en termes d’armes, mais aussi d’investissements dans la reconstruction […] » et « c’est un signal clair au président russe » qu’il ne doit pas compter sur le désengagement des Occidentaux, a dit le dirigeant allemand à la presse en marge du sommet qui se tient à Borgo Egnazia, près de Bari, dans le sud de l’Italie.

Ce prêt de 50 milliards de dollars pour Kiev sera garanti par les futurs intérêts produits par les actifs russes immobilisés, qui se montent à 300 milliards d’euros générant jusqu’à trois milliards d’euros de revenus par an.

Ces actifs se trouvent surtout dans l’Union européenne : environ 185 milliards d’euros ont été gelés par Euroclear, un organisme international de dépôts de fonds établi en Belgique. Cela donne un poids prépondérant à l’Europe sur l’utilisation des avoirs russes. Le reste se partage surtout entre les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni et la Suisse.

