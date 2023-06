Ukraine : La contre-offensive semble avoir commencé

Il y a des signes qui ne trompent pas, disent les stratèges français, et l’histoire retiendra peut-être que la contre-offensive ukrainienne a débuté un 5 juin. Lundi, les forces armées ukrainiennes ont attaqué sur quatre axes dans la région de Donetsk et celle de Zaporijjia, appuyées par des chars Léopards et des AMX10RC d’origine française.

Elles auraient progressé sur quelques centaines de mètres. Un gain modeste, mais ces opérations ont pour but de trouver des intervalles dans le dispositif défensif russe. Et c’est bien le signal de l’offensive, assure un chef étoilé auprès de journalistes de défense. S’il n’y a pas encore de grande manœuvre, il s’agit plutôt de sonder le dispositif défensif russe pour y trouver des intervalles, pointe le colonel Frédéric Jordan, du Centre de doctrine et d’enseignement du commandement :

« Les Ukrainiens ont attaqué sur quatre points du front russe. On voit qu’il y a un certain nombre d’actions menées par les forces armées ukrainiennes et une réaction russe qui reste aussi, dans une certaine mesure, sur une posture offensive dans d’autres zones du front. Il est donc probable qu’il y ait déjà une approche et des tests du dispositif des uns et des autres pour voir s’il y a une opportunité à saisir pour éventuellement « brêcher » et exploiter dans la profondeur. »

Mais fracturer le dispositif russe pour réussir cette contre-offensive ne sera pas une mince affaire. La ligne de défense baptisée Fabergé par Moscou se compose en réalité de six lignes successives sur 30 kilomètres de profondeur. Des tranchées dans lesquelles les Russes ont enterré leurs vieux chars T54, utilisés comme des bunkers, ce qu’ils appellent l’artillerie spéciale.