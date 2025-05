Ukraine : Vladimir Poutine espère ne pas devoir utiliser des armes nucléaires

Après avoir régulièrement brandi la menace de l’utilisation d’armes nucléaires depuis le début du conflit en février 2022 entre la Russie et l’Ukraine, Vladimir Poutine s’est exprimé dimanche 4 mai sur la télévision d’État russe. Dans un premier temps, le chef d’État indique que la Russie avait “suffisamment de force et de moyens pour mener à bien ce qui a été commencé en 2022, avec le résultat que la Russie exige”. Le président russe estime qu’il “n’a pas été nécessaire d’utiliser ces armes nucléaires” avant d’ajouter “Et j’espère qu’elles ne seront pas nécessaires”.

Le président russe avait annoncé, en septembre 2024, que des amendements à la doctrine nucléaire russe “avaient été préparés et étaient sur le point d’être formalisés”. Vladimir Poutine avait alors lancé un avertissement à l’Occident. Après les modifications proposées à la doctrine russe sur l’usage des armes nucléaires, la Russie pourrait utiliser des armes nucléaires si celle-ci était frappée par des missiles conventionnels. Le Kremlin a par ailleurs ajouté que toute offensive à son encontre qui serait soutenue par un pays disposant de l’arme nucléaire serait alors considérée comme une attaque conjointe.

