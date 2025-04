Ukraine : Vladimir Poutine serait prêt à négocier « sans aucune condition préalable »

La Russie et l’Ukraine s’achemineraient vers un accord entre dans les prochains jours ? C’est ce que donnent à penser plusieurs déclarations survenues ces deux derniers jours, principalement côté américain. Il y a d’abord eu le post de Donald Trump sur son réseau Truth Social, vendredi 25 avril. Le président des États-Unis y déclarait que les deux camps étaient « très proches d’un accord » et qu’il fallait désormais le « finaliser ». Il y a eu, ensuite, les propos encourageants de Volodymyr Zelensky, publiés sur X après son court échange avec Donald Trump à Rome, où ils étaient présents pour les funérailles du pape François. « Une discussion très symbolique qui pourrait devenir historique si nous parvenons à des résultats communs », a-t-il indiqué.

Enfin, en marge de la rencontre survenue vendredi entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff, l’émissaire envoyé par Donald Trump à Moscou, le président russe s’est dit prêt à négocier. « Vladimir Poutine a réaffirmé que la partie russe était prête à reprendre le processus de négociation avec l’Ukraine sans aucune condition préalable », a assuré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin.

Donald Trump, qui semblait jusqu’ici très confiant sur la signature prochaine d’un accord, s’est de nouveau exprimé sur Truth Social, samedi après-midi, en faisant part de ses doutes après les récents bombardements russes en Ukraine. « Il n’y avait aucune raison pour Poutine de tirer des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages, ces derniers jours. Cela me fait penser que, peut-être, il ne veut pas arrêter la guerre et qu’il me balade, et alors il faut faire autrement », a-t-il ainsi lancé.

- Publicité-