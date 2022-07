Un acceuil chaleureux réservé à la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur à son arrivée à Tunis

La joueuse de tennis tunisienne Ons Jabeur a assuré que ses exploits au cours de cette saison dont le dernier, la finale de Wimbledon, n’étaient pas sans sacrifices.

Jabeur qui s’exprimait à son arrivée cet après-midi à l’aéroport international de Tunis-Carthage, en provenance de Londres, a déclaré que le titre remporté à Madrid en mai dernier a élevé le niveau de ses ambitions ainsi que ceux de son clan, affirmant être plus que jamais désireuse de gagner un tournoi de Grand Chelem, surtout que l’US open approche.

« Mon parcours à Wimbledon n’était pas facile », a lancé la tenniswoman tunisienne, regrettant le fait que les points du tournoi ne soient pas comptabilisés, ce qui lui aurait permis de conserver sa 2e place mondiale derrière la polonaise Iga Swaitek, des semaines encore.

Ons Jabeur a affirmé avoir reçu des messages d’encouragement et de félicitations de plusieurs joueuses après sa finale de Wimbledon, notamment, de l’américaine Serena Williams qu’elle avait eu comme partenaire dans le double dames à Eastbourne en Angleterre.

La Tunisienne s’est, par ailleurs félicitée de l’accueil chaleureux qui lui a été réservé à l’aéroport de Tunis-Carthage par ses fans, assurant qu’elle gagnera bien un tournoi de Grand chelem, soit cette saison, soit celle d’après.

Pour sa part, le ministre de la jeunesse et du sport, Kamel Déguiche a fait remarquer que cet exploit historique réalisé par Ons Jabeur, en étant la première joueuse arabe et africaine à disputer une finale à Wimbledon, lui confèrera le titre honorifique de « président de la diplomatie sportive ».

« Ons a contribué de manière effective et remarquable à la promotion de la Tunisie dans le monde, en brillant sur les cours du tennis mondial », a déclaré le ministre.

De son côté, la président de la Fédération tunisienne de tennis (FTT), Salma Moulehi, a fait savoir que la joueuse a insufflé la joie dans le coeur des tunisiens et qu’elle demeure déterminée à remporter un tournoi de Grand chelem pour s’emparer de la tête du classement WTA.

Mouelhi n’a, par ailleurs, pas manqué de louer le soutien du ministère de tutelle à la joueuse tout au long du tournoi londonien, réitérant son appel aux parties concernées au sein de l’Etat à accorder au tennis toute la sollicitude qui lui est due en tant que « priorité des priorités de l’Etat ».

