Un accident de la route fait sept morts à Gabès

Sept personnes ont trouvé la mort dans un accident de circulation survenu lundi sur la route reliant Gabès et El Hamma, a indiqué à l’Agence TAP, le chef de la Protection Civile à El Hamma, Adel Chettaoui.

L’accident, qui a eu lieu vers 8h du matin au niveau du kilomètre 63 de la route nationale numéro 16 entre Gabès et El Hamma, est survenu suite à une collision entre une voiture de louage et un véhicule particulier, faisant sept victimes et trois blessés, la plupart sont originaires d’El Hamma, a précisé la même source.