Un accord pour améliorer l’efficacité énergétique des entreprises de l’industrie

Une convention de partenariat a été signée, mardi, entre l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) et le Groupement des Industries de Conserves Alimentaires (GICA) dans l’objectif d’améliorer l’efficacité énergétique des entreprises opérant dans ce secteur et les encourager à utiliser les énergies renouvelables et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cet accord permettra d’accompagner les entreprises du secteur des Industries de Conserves Alimentaires dans la mise en œuvre de leurs projets d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables.

L’ANME organisera également au profit de ces entreprises des sessions de formation sur le système de gestion de l’énergie ISO 50001 et les accompagnera, dans une seconde étape, à l’adopter et le mettre en application.

Elle tiendra également des campagnes de sensibilisation à l’importance de la maîtrise de l’énergie.

- Publicité-