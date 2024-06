Un astéroïde de 120 à 160 mètres frôlera la Terre aujourd’hui vers 13h46 GMT

Un astéroïde nommé « 2024 MK » et mesurant entre 120 et 160 mètres, frôlera la Terre ce samedi 29 juin vers 13h46 GMT (15h46 heure locale). Il passera à une distance approximative de 290 000 km par rapport à la surface de la planète (75 % de la distance Terre-Lune).

Cet astéroïde qui effectuera son passage à la veille de la Journée internationale des astéroïdes (30 juin), n’a été découvert que le dimanche 16 juin 2024. Son survol de la planète terre intervient à peine 15 après sa date de découverte a déclaré, l’encadrant scientifique de la Cité des sciences, Hichem Yahya.

« Le passage de cet astéroïde ne représente aucun risque d’impact, la terre étant protégée par le bouclier atmosphérique, outre l’existence d’un système de surveillance des astéroïdes à des fins de défense planétaire », indique Yahya.

Invitant les scientifiques à profiter des passages des astéroïdes pour développer davantage les systèmes de protection de la terre contre leurs risques, Yahya a considéré que les vrais dangers qui guettent actuellement la planète sont les guerres, les changements climatiques et les maladies qui en découlent, ce qui nécessite, selon lui de fortes capacités d’adaptation et de lutte.

Un astéroïde est un corps céleste composé de roches et de métaux, dont la taille peut aller de quelques centimètres à plusieurs kilomètres. La naissance des astéroïdes remonte aux origines du Système solaire. Un météore est un astéroïde en train de traverser l’atmosphère terrestre, mais qui n’a pas encore atteint le sol. Souvent, il se désintègre avant de l’atteindre.

