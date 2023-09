Un autre casse-tête pour les expatriés tunisiens : les billets hors de prix

Les résultats préliminaires d’un questionnaire lancé par l’Association nationale des Tunisiens de l’étranger ont montré que les difficultés les plus importantes auxquelles sont confrontés les résidents à l’étranger sont les prix élevés, les retards fréquents et le faible niveau des services fournis, en plus d’une flotte insuffisante et d’une surpopulation, en particulier à l’aéroport de Carthage et au port de La Goulette.

En effet, selon les données fournies par l’Association, le questionnaire qui a été rempli comprend 1200 Tunisiens et se poursuivra jusqu’au 15 septembre, ses résultats préliminaires ont montré que 93% des participants se plaignent des prix élevés tandis que 62% des répondants ont exprimé leur mécontentement face aux nombreux retards.

47% ont, en outre, estimé que la qualité des services était inférieure aux attentes, 47% ont pensent que la flotte ne répondait pas à la qualité de transport dans les meilleures conditions, tandis que le reste des plaintes allait de 49% concernant la surpopulation, en particulier à l’aéroport de Carthage et au port de La Goulette, à 43% concernant les bagages.

Des flottes insuffisantes pour le retour de la diaspora en été

Les demandes et suggestions les plus importantes des personnes questionnées ont porté principalement sur la nécessité de doubler la flotte de Tunisair et de la Compagnie tunisienne de navigation pendant la saison de retour estivale par le biais de la location, ce qui nécessite le démarrage des procédures y afférent avant un an au moins.

Par ailleurs, augmenter les lignes et modifier la programmation des vols en les distribuant à divers aéroports en fonction du lieu de résidence à l’étranger vers le lieu de résidence à Tunis (ville natale) dans le but de soulager la pression et la congestion sur le port de La Goulette et l’aéroport de Carthage, qui a atteint sa capacité maximale.

Cette distribution permet également de redynamiser les différents aéroports « dormants » qui ont été fermés ou n’ont pas atteint leur capacité, tels que ceux de Sfax, Tabarka, Tozeur, Gafsa, et Enfidha ainsi que les ports de Sfax, Bizerte, Sousse et Zarzis.

Les sondés se sont également concentrés sur la ville de Sfax et ses environs en tant que deuxième plus grand gouvernorat de la République tunisienne et son cœur économique, mais cela ne la relie pas à la communauté tunisienne, estimée à plus de deux millions dans le monde, ni au travers de Tunisair ni de la Compagnie tunisienne de navigation.

D’autre part, l’Association nationale des Tunisiens de l’étranger a souligné que les difficultés des citoyens à l’étranger avec le transport aérien et maritime limitent leur visite en Tunisie et leur soutien ultérieur au cycle économique du pays, en particulier dans les régions intérieures, et en général pour renforcer la participation de la diaspora à l’effort de développement national.

L’Association nationale des Tunisiens de l’étranger appelle le ministère du Transport à prendre les mesures nécessaires pour remédier de manière proactive à la situation pour la prochaine saison.

Elle a également lancé un appel au président de la République et au chef du Gouvernement pour qu’ils accordent aux voix des Tunisiens à l’étranger leur part d’attention et de priorité pour prendre en compte leurs préoccupations et répondre à leurs appels et suggestions, sur la base du principe de la volonté populaire et de la responsabilité de l’Etat de réaliser les attentes au bénéfice du citoyen.