Un bateau coule avec à bord 40 migrants irréguliers au large de Gabès

Un bateau qui transportait des migrants en situation irrégulière a coulé, ce samedi à l’aube , vers 3h30 au large de Gabès, rapporte le correspondant sur place de Diwan Fm.

Des équipes de la Protection Civile et de la Garde Maritime sont à pied d’œuvre et mènent des opérations de sauvetage. Selon les données préliminaires, le bateau avait à son bord une quarantaine d’immigrés en situation irrégulière, et 12 immigrés de nationalité tunisienne ont été secourus, tandis que deux se sont noyés, dont un nourrisson.

La recherche des disparus se poursuit.