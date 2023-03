Un bénéfice de 13,3 MDT chez la BH Assurance en 2022

Un niveau de croissance de l’activité globale de la compagnie de 9.57% soit un Chiffre d’affaires qui s’est établi à un montant de 161,650 MD contre 147,530MD en 2021, les branches Engenring (55%) les branches vie (25,23%), risques divers (20.46%) , automobile (6,58% ) constituent les principaux vecteurs de cette croissance. L’instauration d’une contribution sociale de solidarité au profit du budget de l’état prévue par l’article 22 de la loi de finances pour Année 2023 au taux 4 % au lieu de 1% a ainsi impacté ainsi le résultat de l’exercice par une charge non déductible de 0,516 MD. Régression sensible du résultat Non-vie qui passe de 8,464 MD enregistré en 2021 à 5,464 MD en 2022. Amélioration sensible du résultat Vie qui passe de 5,298 MD enregistré en 2021 à 8,416 MD en 2022 soit un taux de croissance de 58,84 %. Amélioration du résultat net qui passe de 13,147 MD enregistré en 2021 à 13,306 MD en 2022 soit un taux de croissance de 1.21%.

L’année 2022 a été caractérisée par une sinistralité clémente pour la branche Non vie par rapport à l’année qui précède, ainsi les charges des prestations passant de 55,967 MD à 64.533 MD soit une évolution 15% par rapport à 2021, et qui provient principalement de la hausse des règlements de la branche incendie, engenring et la branche automobile Ø Des produits financiers passant de 16,386 MD fin 2021 à 21,951 MD en 2022 soit une évolution de 34%.