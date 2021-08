Un cacique d’Ennahdha, Mohamed Ben Salem, demande à Ghannouchi de passer le témoin

Un des caciques du mouvement Ennahdha, Mohamed Ben Salem, a appelé Rached Ghannouchi à passer le témoin à la jeune génération du parti pour aider à résoudre les problèmes de la Tunisie. « Si nous ne faisons pas un pas en arrière, nous devrons peut-être lancer un nouveau parti », a-t-il déclaré, ajoutant que les dirigeants actuels ne peuvent trouver aucune solution avec le président de la République en raison de leurs « provocations répétées ».

Sur Express FM, il a estimé que la crise des ministres recommandés par Ennahdha, dont Kais Saied a refusé la prestation de serment constitutionnel pour cause de soupçons de corruption, a compliqué ses relations avec le mouvement.

Bien que le Conseil de la Choura d’Ennahda ait envisagé de revoir la question des ministres en question, son président a insisté sur le maintien de leur nominations pour de satisfaire le parti Qalb Tounès et le président du Parlement, Rached Ghannouch, a révélé Ben Salem , affirmant qu’il est possible de surmonter la crise actuelle par des compromis et des pourparlers avec Saied, mais pas entre le président et Ennahdha. Les pourparlers entre la classe politique et la présidence, ou via une alliance politique qui défend les libertés et la démocratie si les partis doivent être exclus, pourraient être couronnés de succès, a-t-il affirmé.

Par ailleurs, Ben Salem a suggéré que le dialogue avec le président ne peut être développé au sein du mouvement sous la direction actuelle. Il a fait remarquer que les réformistes remportent généralement les élections internes d’Ennahdha, mais lorsque la prise de décision est limitée à un cercle restreint, des pressions apparaissent toujours.