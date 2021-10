Un casque bleu de l’ONU tué au Mali

Un Casque bleu de l’ONU au Mali a été été tué samedi 2 octobre et quatre autres grièvement blessés par un engin explosif près de Tessalit, dans le nord-est du pays, près de la frontière algérienne, a annoncé la Mission de l’ONU (Minusma).

- Publicité-

« Un Casque bleu de la Minusma est décédé aujourd’hui après que son convoi a heurté un engin explosif improvisé à Tessalit, dans la région de Kidal, en début d’après-midi, quatre autres ayant été grièvement blessés », a précisé la Minusma dans un communiqué, sans indiquer la nationalité du Casque bleu tué. « Cet incident est un triste rappel du danger permanent qui pèse sur nos Casques bleus et des sacrifices consentis pour la paix au Mali », a souligné le chef de la Minusma, El-Ghassim Wane, cité dans le texte. « L’attaque lâche intervenue aujourd’hui ne fait que renforcer la détermination de la Minusma à soutenir le Mali et son peuple dans leur quête de paix et de stabilité », a-t-il assuré.