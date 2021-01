Un confinement total imposé du 14 au 17 janvier et les cours sont suspendus du 13 au 24 janvier (Mise à jour)

Un confinement total a été décidé par le comité national de lutte contre le coronavirus à partir du jeudi 14 janvier jusqu’au dimanche 17 janvier 2021, à l’exception des secteurs vitaux, a annoncé mardi le ministre de la santé Faouzi Mehdi, lors d’une conférence de presse.

Un couvre feux est toujours imposé à partir de 16h jusqu’à 06 du matin, a encore précisé le ministre.

Les cours seront suspendus dans les différents établissements scolaires ainsi que de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle dans les secteurs étatique et privé à partir du mercredi 13 janvier après la fin des cours jusqu’au 24 janvier 2021.

Les manifestations sont aussi annulées à partir du jeudi 14 janvier jusqu’au 24 janvier courant, tout en imposant l’interdiction de consommation sur place pour les cafés et les restaurants à partir du lundi 18 janvier jusqu’au 24 janvier 2021.

Un régime de travail par équipe est aussi imposé et un appel est lancé aux responsables dans les administrations publiques et dans les établissements privés pour adopter le travail à distance tant que possible.

Ces décisions ont été prises suite à l’examen des données relatives à la situation pandémique, présentées par l’observatoire national des maladies nouvelles et émergentes ainsi que les recommandations du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, selon la même source.