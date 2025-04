Un Conseil des ministres se penche sur la réorganisation des instances locales et éducatives

Le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé, vendredi au palais de Carthage, une réunion du Conseil des ministres consacrée à l’examen de plusieurs projets de lois et de décrets, dont certains concernent la réorganisation des instances locales et éducatives.

Parmi les textes discutés, un projet de décret sur l’organisation administrative et financière du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement, ainsi qu’un autre sur l’organisation des travaux des conseils locaux, régionaux et des districts. Un projet de décret fixant les indemnités mensuelles des membres de ces conseils a également été abordé.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’État a souligné que ces réformes s’inscrivaient dans « le processus de la révolution », affirmant que la Tunisie progressait « malgré les manœuvres des partisans du retour en arrière ». Il a également insisté sur la nécessité d’anticiper les crises et d’écarter toute négligence, avertissant que « toute personne manquant à ses devoirs sera remplacée ».

Le président a opposé « patriotisme et sacrifice » aux « compétences corrompues », appelant à un engagement national « inébranlable » pour réaliser les objectifs du pays.

Le conseil a également discuté du fonctionnement de divers services publics.