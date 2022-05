un derby sahélien pour la 2e place, et un derby tunisois pour le leadership

Deux derbies somptueux seront, ce week-end, au menu de la troisième journée play-off de la Ligue 1 du football professionnel.

Le premier en date aura pour théâtre le stade olympique de Sousse et opposera samedi l’Etoile du Sahel à l’US Monastir sous le signe du rachat après les faux-pas de la deuxième journée, et le second prévu dimanche, sera le derby de la capitale entre le dauphin clubiste et le leader espérantiste, dont le principal objectif est le leadership.

Le derby du Sahel mettra aux prises samedi deux équipes se partageant le même nombre de points (5 points chacune) et qui tenteront de se détacher l’une de l’autre grâce à une victoire qui propulserait le vainqueur à la deuxième place, en cas de mauvaise performance du Club Africain, dimanche.

Les étoilés tenteront à cette occasion de décrocher leur premier succès sur la pelouse du stade olympique de Sousse, qui vient de rouvrir ses portes aux supporters après avoir été retapé à neuf. Les protégés de Lassad Jarda, tenus en échec à domicile par le CS Sfaxien, mercredi, sont avertis, un résultat autre que la victoire pourra dissiper leurs chances de jouer les premiers rôles et de rivaliser pour le titre.

De leur côté, les Monastiriens, battus mardi par l’Espérance de Tunis (1-0), auront à cœur de renouer avec la victoire pour mettre la pression sur le leader, même s’ils seront privés des directives de leur entraineur Faouzi Benzarti, interdit de banc pour deux matches.

Le match s’annonce indécis et ouvert à tous les scenarios entre les deux voisins dont aucun faux-pas n’est désormais permis, dans cette phase décisive pour le titre.

Au stade Mhiri, le CS Sfaxien, avant-dernier (3 points), accueillera samedi, l’US Ben Guerdane, dernier (1 point) dans un match qui semble à sa portée.

Les coéquipiers de Chady Hammami tenteront en effet de remporter leur premier succès en play-off après avoir raté les deux premières journées (une défaite face à l’Espérance de Tunis et un nul avec l’Etoile du Sahel).

Les visiteurs eux devront éviter un troisième revers de suite et tenteront de rentrer avec les moindres dégâts, pour justifier au moins leur présence au play-off.

La journée sera clôturée dimanche par le très attendu derby de la capitale qui, semble-t-il, ne dérogera pas à la règle. Un match où les pronostics sont interdits, même s’il sera décisif pour le reste de la compétition.

L’équipe de Bab Souika tentera de décrocher son troisième succès de suite pour prendre le large en tête du classement, tandis que le club de Bab Jedid qui suit avec 3 points de retard, est appelé à aligner une deuxième victoire consécutive qui lui permettra de rattraper son adversaire du jour.

Un résultat autre que la victoire pourra coûter cher aux protégés de Montassar Louhichi, suivis de près par l’US Monastir et l’Etoile du Sahel.

samedi 7 mai

Au stade de Sousse (16h00) :

Etoile du Sahel – US Monastir

Au stade Mhiri (15h00):

CS Sfaxien – US Ben Guerdane

Dimanche 8 mai

Au stade de Radès (16h00) :

Club Africain – Espérance de Tunis

Classement Pts J G N D BP BC Diff

Espérance 9 2 2 0 0 3 1 +2 C Africain 6 2 1 0 1 1 1 0 US Monastir 5 2 1 0 1 1 1 0

. ES Sahel 5 2 1 1 0 6 2 +4 CS Sfaxien 3 2 0 1 1 2 3 – 1 USB Guerdane 1 2 0 0 2 1 6 -5