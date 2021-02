Un dispositif sécuritaire massif en prévision des manifestations d’Ennahdha et du Parti des Travailleurs

Les avenues Habib Bourguiba et Mohamed V à Tunis, connaissent, samedi matin, un déploiement massif des unités sécuritaires, en prévision des deux manifestations organisées séparément par le Mouvement Ennahdha et le Parti des Travailleurs.

Les unités sécuritaires ont installé des barrages bloquant l’accès à l’avenue Habib Bourguiba, où les cafés et les magasins ont baissé leurs rideaux par crainte d’éventuels actes de violence en dépit des renforts sécuritaires qui ont été déployés dans les ruelles du centre ville.

L’avenue de Paris enregistre un mouvement important de passants. Les unités sécuritaires mises en place fouillent et contrôlent les identités des passants qui veulent accéder à la principale artère de la capitale.

A noter que la circulation du métro de la station de la République vers les stations de Barcelone et de Tunis-marine a été interrompue en prévision des deux manifestations.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur Khaled Hayyouni a déclaré à la TAP que son département a pris ces mesures en se basant sur le principe d’impartialité envers toutes les parties concernées par ces manifestations.

« Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du rôle du ministère d’encadrer les mouvements de protestation et préserver le caractère pacifique des manifestations », a-t-il souligné.

Le Mouvement Ennahdha a appelé ses partisans et ses sympathisants à descendre dans la rue pour « défendre les institutions de l’Etat et stopper les appels au chaos et à la dissolution du Parlement».

Le Parti des Travailleurs, auquel se joindra l’Union des forces jeunes, organise pour sa part un rassemblement de protestation place Helmi Manaï à Bab el-Khadhra, à midi, suivi d’une marche en direction de l’Avenue Habib Bourguiba.

Il appelle ses partisans et tous les Tunisiens à se mobiliser dans la rue pour manifester contre «les rétrogrades destouriens et islamistes».