Un émissaire soudanais en Israël pour des pourparlers sur une  normalisation

Le lieutenant-général Al-Sadiq Ismail,l’envoyé personnel du dirigeant militaire soudanais, le général Abdel Fattah al-Burhan, a effectué une visite secrète à Tel Aviv la semaine dernière pour discuter des efforts de normalisation avec Israël, a rapporté mardi matin le média soudanais Al-Rakoba.

La visite visait à coordonner avec les responsables israéliens la manière de présenter al-Burhan sous un jour positif à la nouvelle administration américaine et à faire face aux tensions croissantes avec les Émirats arabes unis au sujet d’al-Burhan et de l’armée soudanaise en général.

Selon le rapport, l’envoyé a déclaré au premier ministre Benjamin Netanyahu qu’Al-Burhan souhaitait finaliser le processus de normalisation entre les deux pays et organiser l’inclusion du Soudan dans les Accords d’Abraham en échange du soutien israélien au Soudan.

Par l’intermédiaire de son envoyé, al-Burhan a promis de remplir toutes les conditions fixées par Israël afin de conclure rapidement l’accord.

