Un fils ingrat derrière le triple meurtre de Sfax

Suite au triple meurtre commis, dans la nuit du mercredi 7 juin, à Cité El Habib à Sfax, le porte-parole du Tribunal de première instance de Sfax 2, Hichem Ksibi, a déclaré, jeudi 8 juin 2023, que deux individus, le fils des victimes et son ami, ont été arrêtés et écroués, pour homicide volontaire avec préméditation, ont rapporté tard dans la soirée de jeudi 8 mai Radios Mosaïque FM et Shems FM. Les suspects sont âgés de 23 et 24 ans, alors que c’était le fils ingrat qui avait signalé les décès à la police. .

Rappelons que les victimes sont un homme à la retraite, son épouse, professeur de l’enseignement secondaire, et leur fille. Ils ont été retrouvés égorgés, dans leur domicile..

Le représentant du procureur de la République au Tribunal de première instance de Sfax 2 a ordonné le transfert des corps des victimes au service de médecine légale au CHU Habib Bourguiba à Sfax, pour déterminer les conditions exactes de cet odieux forfait.



En parallèle, une information judiciaire a été ouverte. Le père était né en 1963 alors que la fille était âgée de 10 ans.