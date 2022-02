Un forum transfrontalier de microfinance se tiendra le 3 mars à Sfax

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Sfax (CCIS) organise, le 3 mars prochain, à Sfax, le 2ème forum transfrontalier de microfinance, avec pour objectif de développer une stratégie commune autour d’un programme méditerranéen de microfinance, basé sur des instruments et des services d’appui aux entreprises nouvelles et innovantes.

Ce forum s’inscrit dans le cadre du projet [email protected] financé par le programme européen ENI CBC Med, qui ambitionne de faciliter l’accès au financement pour les jeunes entrepreneurs; peut-on lire sur le site de la CCIS qui est partenaire de ce programme de coopération transfrontalière dans le bassin méditerranéen

Le projet [email protected] a organisé, au cours des derniers mois, des réunions locales dans le but d’impliquer les différents acteurs et de discuter des principales questions liées au soutien aux personnes non bancables. L’objectif étant de créer un réseau transnational d’acteurs de la microfinance.

Lancé en 2019, le projet de soutien à la microfinance pour les startups méditerranéennes « [email protected] », dont le coût s’élève à 2,8 millions d’euros, cible 5 pays dont la Tunisie, l’Italie, le Liban, la Grèce et la Palestine. Il vise à aider les jeunes entrepreneurs méditerranéens à accéder au financement, particulièrement, ceux qui ne peuvent pas bénéficier d’un prêt bancaire.