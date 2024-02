Un groupe de députés présente un projet de loi pour l’organisation et le contrôle des circuits de distribution

A l’initiative d’un groupe de députés de diverses sensibilités, la commission de l’industrie et du commerce de l’ARP a été chargée par le bureau de l’Assemblée d’examiner un projet de loi sur l’organisation et le contrôle des circuits de distribution, a rapporté le quotidien Assabah du mardi 27 février.

Il s’agit, selon l’exposé des motifs, de lutter contre les causes à l’origine des pénuries récurrentes des denrées et produits de base subventionnés et encadrés qui se sont aggravées, au cours de la période passée, suscitant le mécontentement et la colère des citoyens.

Le projet de loi est composé de 10 articles.