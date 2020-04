Un homme d’affaires et son épouse ayant pris la fuite d’un hôtel à Chott Maiem et qui ont enfreint le confinement, ont été mis , mercredi 1er avril 2020 à l’isolement obligatoire dans un hôtel à Mahdia, et ce en coordination avec le ministère de l’intérieur et de la santé , rapporte Mosaique fm.