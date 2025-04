Un juge de l’immigration décide que l’activiste pro-palestinien Mahmoud Khalil est « expulsable »

Un juge de l’immigration des États-Unis a décidé que la procédure d’expulsion de Mahmoud Khalil pouvait se poursuivre, un mois après que l’étudiant diplômé de l’université de Columbia a été arrêté en raison de sa participation à des manifestations pro-palestiniennes.

Le juge Jamee Comans a pris cette décision vendredi à l’issue d’une audience de près de deux heures dans l’État américain de Louisiane, déclarant que le gouvernement avait « établi par des preuves claires et convaincantes qu’il est expulsable ».

Khalil, qui est résident permanent des États-Unis, peut faire appel de cette décision.

« Mahmoud a fait l’objet d’un simulacre de procédure, d’une violation flagrante de son droit à un procès équitable et d’une instrumentalisation de la loi sur l’immigration pour supprimer toute dissidence », a déclaré l’un de ses avocats, Marc Van Der Hout, dans un communiqué publié à l’issue de l’audience.

« Ce n’est pas fini, et notre combat continue », a-t-il ajouté.

Le cas de Khalil a fait l’objet d’un examen approfondi alors que les défenseurs des droits accusent l’administration du président Donald Trump de réprimer la liberté d’expression et l’activisme pro-palestinien sous prétexte de lutter contre l’antisémitisme.

L’administration tente d’expulser Khalil en vertu d’une disposition rarement utilisée d’une loi sur l’immigration qui donne au secrétaire d’État le pouvoir d’expulser tout non-citoyen dont la présence aux États-Unis est considérée comme ayant des « conséquences négatives sur la politique étrangère ».

Le gouvernement n’a inculpé Khalil d’aucun crime.

