Un juriste pointe  un vide législatif concernant les attributions  des conseils locaux

Le chercheur en droit public et militant de la société civile, Youssef Obeid, a affirmé que « d’un point de vue juridique, il y a un vide législatif par rapport aux pouvoirs des conseils locaux ».

Sur Shems FM, il a souligné que les conseils locaux « sont une nouvelle catégorie d’autorités locales et la constitution les évoque indirectement alors que le décret n° 10 ne précise pas leurs pouvoirs ».

Obeid a exprimé sa compréhension de la tentative de la Commission électorale de s’appuyer sur la loi 87 de 94 pour tenter de combler le vide législatif.

En conséquence, il a souligné qu’il n’est pas dans les attributions de la commission de combler le vide législatif et que sa tâche se limite à superviser le processus électoral et rien de plus.

Par ailleurs, il a souligné qu’il n’appartient pas à la commission de déterminer les compétences des conseils locaux et que c’est le législateur qui attribue la compétence conformément aux textes juridiques, indiquant que la commission a commis des erreurs à cet égard.

Youssef Obeid a déclaré que les conseils locaux sont élus, mais sans pouvoirs et qu’on ne peut pas parler d’eux en l’absence d’une autorité pour mettre en œuvre leurs décisions,

