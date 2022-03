Un match déterminant qui requiert de la détermination et de la discipline tactique

Le sélectionneur national Jalel kadri a déclaré que « le match de demain contre le Mali sera un match difficile et requiert de la détermination et de la volonté », soulignant que « la sélection nationale est appelée à conserver ses bases techniques pour assurer la qualification au mondial ».

Kadri qui s’exprimait à l’occasion de la conférence de presse précédent le match barrage retour contre le mali demain mardi, au stade de Radès, a fait savoir que la rencontre suscite l’engouement de tous eu égard à l’importance de l’enjeu, indiquant avoir consacré le laps de temps relativement court dédié à la préparation de ce match à la récupération, notamment, après le périple assez long au Mali, ainsi que sur la préparation mentale des joueurs et l’étude des qualités de l’adversaire.

« Le chemin vers le mondial est long, compliqué et parsemé d’embûches. Le match de demain sera une station difficile à négocier et les joueurs de la sélection devraient faire face aux conditions particulières de cette confrontation et bien gérer la grande pression en profitant de l’avantage du public et du terrain », a ajouté le sélectionneur.

Pour Jalel kadri, le match sera ponctué de différents actes notamment des phases difficiles durant lesquelles, le groupe devra faire preuve de beaucoup d’abnégation et de maturité tactique, appelant les supporters à soutenir les joueur dans ces moments difficiles.

De son côté, le milieu de terrain, Ferjani Sassi a estimé que le match contre le Mali ne sera pas une partie de plaisir, mais plutôt un match disputé au cours duquel la discipline tactique est le maître-mot pour atteindre l’objectif de la qualification dont tous les joueurs rêvent, notamment, après l’exploit de la victoire à Bamako.

Pour rappel, la Tunisie accueillera le Mali, demain soir à Radès (20h30) pour le compte du barrage retour des qualifications africaines pour le mondial 2022 au Qatar.